UEFA, resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Liverpool maçı sonrası kızı ile birlikte sarı-kırmızılı tribünleri selamladığı anın karesini "Haftanın favori fotoğrafı" notu ile paylaştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Liverpool'u sahasında ağırladı. RAMS Park'taki mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield'daki rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Öte yandan tribünlerin Victor Osimhen'e özel hazırladığı koreografi maça damga vurdu. Avrupa basınının manşetlere taşıdığı o koreografinin ardından UEFA'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

UEFA, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Osimhen'in maç sonu kızı ile birlikte tribünleri selamladığı görüntüyü "Haftanın favori fotoğrafı" notu ile servis etti.

İŞTE O PAYLAŞIM