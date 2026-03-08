Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Uçar, "Kazanmanın verdiği moralle geldik. Evimizde kazanıp ilk defa 3'te 3 yapmak istiyorduk. Ve şükürler olsun başardık. Çok iyi başlayamadığımız ama 10. dakikada penaltı pozisyonu ile öne geçtiğimiz bir maç. Son 15 dakikalık bölümü daha sabırlı oynamak istiyorduk ama çok fazla bireysel hatalar yaptık. Basit pas hataları yapmamız, olgun atakları sonlandırmamızı engelledi. İyi niyetliydik, iyi mücadele ettik, güzel bir sonuç aldık. Gerçekçi konuşmak gerekirse futbol kalitesi olarak belki de son 2 maçın altında kaldık. İkinci yarı daha iyi başladık, daha kontrollüydük, daha net kenara indik. Bugün her şeyden de önemli olan. İlk defa 3 maç üst üste galip gelerek, ilk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek bugün taraftarlarımızı mutlu ettik" diye konuştu.