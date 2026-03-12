Haberler

YouTube Etkinliğinde Tanıtılan Yeni Spor Yayıncılığı Modeli: Libero TV

Premium spor içeriği ve topluluk deneyimini bir araya getiren Libero modeli, dijital spor yayıncılığında yükselen küresel trendin Türkiye’deki güçlü örneklerinden biri olarak gösterildi.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 15:13

YouTube'un, Türkiye'de reklamverenleri, içerik üreticilerini ve önde gelen yayıncıları bir araya getirdiği özel etkinlikte spor içeriklerinin dijitalde nasıl dönüşmekte olduğuna dair dikkat çeken örnek olarak 2 ay önce kurulmuş olan Libero TV gösterildi. YouTube Türkiye Genel Merkezi'nde yapılan etkinlikte Libero'nun geliştirdiği içerik yaklaşımı, platform üzerinde hızla büyüyen spor içerik ekosisteminin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Libero TV yöneticisi Onur Yıldırım, etkinlikte yaptığı sunumda spor izleme alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve spor içeriğinin artık yalnızca maç anlatımıyla sınırlı kalmadığını; yorum, analiz ve topluluk etkileşimiyle gün boyunca devam eden bir deneyime dönüştüğünü vurguladı.

Libero TV'nin özellikle premium spor içeriği ile topluluk kültürünün birleştiği yeni yayın modeli dikkat çekti. Bu yaklaşımın merkezinde ise dünyada hızla yayılan watch party (birlikte izleme) deneyimleri yer alıyor. Bu modelde izleyiciler yalnızca maçı izlemiyor; canlı yorumlar, analizler ve anlık etkileşimle aynı yayının parçası haline geliyor.

YouTube'un spor içerik üreticileri ve yayıncılarıyla birlikte büyüyen spor ekosisteminde bu yaklaşımın giderek daha fazla öne çıktığına dikkat çekilirken, Libero'nun sunduğu modelin bu küresel eğilimlerle güçlü bir uyum içinde olduğu vurgulandı.

Derbi Yayını Dijital Spor İçeriğinin Ölçeğini Gösterdi

Etkinlikte Libero'nun kısa sürede elde ettiği izlenme performansı da paylaşıldı.

YouTube Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen 3 saatlik kesintisiz derbi "watch party" canlı yayını, dijital spor içeriklerinin ulaştığı ölçeği gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu.

Anlık izleyici: 68.000

İlk 48 saat izlenme: 500.000

Bu performans, spor içeriklerinin YouTube üzerinde yalnızca kısa video formatlarında değil, uzun soluklu canlı yayın deneyimleriyle de geniş izleyici kitlelerine ulaşabildiğini ortaya koydu.

"Spor artık birlikte yaşanan bir deneyim"

Etkinlikte konuşan Libero TV yöneticisi Onur Yıldırım, spor izleyicisinin beklentilerinin hızla değiştiğini belirtti:

"Spor izleyicisi sadece maç izlemiyor. Analiz, yorum ve topluluk etkileşimiyle birlikte yaşanan bir deneyim arıyor. Watch party formatlarıyla izleyiciyi yayının bir parçası haline getiren yeni bir spor izleme kültürü oluşuyor. Premium içerik ile güçlü bir topluluk kültürünü buluşturmak bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Biz Libero'da izleyicilere grubunun parçası olma hissi veriyoruz "

İçerik üreticileri ve markaların yoğun ilgi gösterdiği sunumda Yıldırım ayrıca Türkiye Kupası ve Dünya Kupası içerik üreticileri ile çok yakın çalışacaklarını belirtti. Özellikle Dünya Kupası'da izleme partileri, dergiler ve 7/24 yayın gibi birçok yeniliğin Libero TV'de olacağı sunumda örneklerle anlatıldı.

Premium İçerik ve Topluluk Kültürünü Buluşturan Yapı

Libero'nun içerik yaklaşımı üç temel başlık etrafında şekilleniyor:

-Watch party yayınları

Maçların toplulukla birlikte izlendiği canlı yayın deneyimleri.

-Anlık analiz içerikleri

Maç sırasında ve hemen sonrasında yayınlanan hızlı yorum ve analiz videoları.

-Topluluk odaklı içerik akışı

Canlı sohbet, izleyici katılımı ve etkileşimli yayın formatları.

Bu yaklaşım sayesinde Libero, premium spor içeriğini güçlü bir topluluk kültürüyle buluşturan ve içerik üreticileriyle iş birliklerine açık yapısıyla spor içerik ekosisteminde dikkat çeken özel bir platform olarak konumlanıyor.

Libero Hakkında

Libero; futbol başta olmak üzere sporun farklı alanlarında analiz, yorum ve canlı yayın formatlarında içerikler üreten dijital bir spor içerik platformudur. Watch party yayınları, güçlü yorumcu kadrosu ve topluluk etkileşimini merkeze alan içerik yaklaşımıyla Libero, spor izleme deneyimini dijital platformlarda farklı bir boyuta taşımayı hedeflemektedir. Platform aynı zamanda creator'lar ve spor içerik üreticileriyle geliştirilecek iş birliklerine açık bir yapı ile faaliyet göstermektedir.