G.Saray'a Nhaga'nın ardından bir genç yıldız daha! F.Bahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi
Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da, Lorient forması giyen Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu Arthur Avom tekrar gündeme geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Avom'un, İngiltere'den de talibi var. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yapacağı hamleler üzerine de titiz bir çalışma yürütüyor.
Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimlerin yerine kadroya takviye edilebilecek oyuncular araştırılıyor.
Bu doğrultuda Cimbom, listesine Fransa'dan sürpriz bir ismi ekledi. Galatasaray, Fransa Ligue 1'de Lorient formasını terleten Arthur Avom için harekete geçti.
Ara transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, sezon sonunda takımına veda ederek bonservisini eline alacak.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre Kamerunlu futbolcuya Galatasaray'ın dışında Chelsea, Strasbourg ve Stade Rennais dahil olmak üzere birçok kulüp ilgi gösteriyor.
Ancak sarı-kırmızılıların olası bir transferde rakibinin Premier Lig'den Sunderland olacağı aktarılıyor.
İngiliz ekibi, Arthur Avom'un transferinde rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Öyle ki kulüp içinden bir kaynağa göre Kamerunlu oyuncunun temsilcileri Sunderland ile doğrudan temas halinde.
Öte yandan Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris'in Avom'un Lorient'teki eski çalıştırıcısı olduğu biliniyor.
Tarafların, bir yıl opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme üzerinde görüştüğü ancak henüz kesin bir anlaşmaya varmadığı belirtiliyor.
21 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.