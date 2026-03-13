UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu. Pazar günü Premier Lig'de Tottenham ile mücadele edecek olan İngiliz ekibinin Hollandalı teknik adamı, maç öncesinde Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.

Slot, "Tek bir maç gününün ardından peşin hüküm vermek bence çok dar bir bakış açısı olur, bu asla yapılacak en akıllıca şey değil. Belki de önümüzdeki haftadan sonra tamamen farklı bir sonuca varacağız.