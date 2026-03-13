Arne Slot'tan Galatasaray açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde tüm takımlar çok iyi ve güçlü
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu. Pazar günü Premier Lig'de Tottenham ile mücadele edecek olan İngiliz ekibinin Hollandalı teknik adamı, maç öncesinde Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.
Slot, "Tek bir maç gününün ardından peşin hüküm vermek bence çok dar bir bakış açısı olur, bu asla yapılacak en akıllıca şey değil. Belki de önümüzdeki haftadan sonra tamamen farklı bir sonuca varacağız.
Neden galibiyet alınamadı? Çünkü Avrupa'nın son 16 turunda çok iyi takımlarla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer beş takımdan dördü maçlarını deplasmanda oynadı.
Evde oynamak genellikle bir avantaj, deplasmanda oynamak ise dezavantajdır. Hemen bir sonuca varmak —ister kış arası eksikliği olsun, ister Premier Lig seviyesinin beklediğimiz kadar yüksek olmaması olsun— benim için şu an itibarıyla doğru bir çıkarım olmaz.
Gelin önce hepimizi önümüzdeki haftadan sonra değerlendirelim, hatta o zaman bile sonuca varmak için hala erken olabilir. Eğer Şampiyonlar Ligi son 16 turundaysanız, tüm takımlar çok iyi ve güçlüdür. İzlediğim tüm maçlarda ve bizim maçımızda farklar (marjlar) gerçekten çok küçüktü. Kaybetmeyi hak etmemiştik." ifadelerini kullandı.