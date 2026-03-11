Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidilmiştir. 14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.