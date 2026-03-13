Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Tedesco'dan defans için radikal karar! Kurguyu değiştirecek

Fenerbahçe'de Tedesco'dan defans için radikal karar! Kurguyu değiştirecek Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar sebebiyle üçlü savunma sistemine geçiş yapan teknik direktör Domenico Tedesco, Mısırlı.com.tr Karagümrük müsabakasıyla birlikte defans hattında yeni bir düzenleme yapacak. İtalyan teknik direktörün kurguladığı yeni stratejinin detayları şu şekilde... Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Fenerbahçe, savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıkların ardından üçlü defans kurgusuna yönelmişti. Son olarak Samsunspor maçında rakibe çok pozisyon verdiklerini dikkate alan teknik direktör Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları mücadele ile birlikte savunma kurgusunu değiştirmeye karar verdi.

İtalyan çalıştıcının antrenmanlarda 4-2-3-1 sistemi üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan haberin detayında; Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'nin stoper ikilisi olarak görev alacağı, sağ bekte Mert Müldür, sol bekte ise Levent Mercan ya da Archie Brown'un oynatılacağı belirtildi.