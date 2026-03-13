Galatasaray, yoluna 3 kulvarda da devam ederken yönetimden yaz transfer dönemi için dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Aslan'ın kadrosunda 2 yıldız isim için yaptığı bonservis güncellemesi dikkat çekti.
Özellikle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans gösterilmesi sonrası bonservisler katlandı. Sarı-kırmızılı ekibin 75 milyon euroya aldığı dünya yıldızı Osimhen'in yeni bonservisi dudak uçuklattı.
Nijeryalı yıldızın 27 maçta attığı 18 gol ve yaptığı 7 asist katkısının ardından sarı-kırmızılı yönetim Osimhen'in bonservisini ikiye katlamaya karar verdi.
Yönetimden bazı isimlerin "İsak 145, Ekitike 95 milyon euroya Liverpool'a gitti. Onlar için bu rakam veriliyorsa Osimhen çok rahat 150 milyon euro eder" değerlendirmelerinde bulunduğu belirtildi.
27 yaşındaki santrfor için Galatasaray yönetimi, 150 milyon euro değer biçti.
Galatasaray'da piyasa değeri güncellenen bir diğer isim ise Barış Alper Yılmaz olarak belirlendi.
Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkili performans sonrası Avrupa devleri radarına girdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri, "Barış'a iyiki yazın izin vermemişiz. Avrupa'da kendini gösterdi ve bugün onu almak isteyen kulüp iyi bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Bu performansıyla 50 milyon euroya transfer olabilir" ifadelerini kullandılar.
Böylelikle Cimbom, iki önemli oyuncusu için toplamda 200 milyon euroluk değer biçti.