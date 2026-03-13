Galatasaray'da piyasa değeri güncellenen bir diğer isim ise Barış Alper Yılmaz olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri, "Barış'a iyiki yazın izin vermemişiz. Avrupa'da kendini gösterdi ve bugün onu almak isteyen kulüp iyi bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Bu performansıyla 50 milyon euroya transfer olabilir" ifadelerini kullandılar.