Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadroya katılan Jota Silva hakkında kararını verdi. Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede kullandığı ifadeler öğrenildi.

Beşiktaş'ta yenilmezlik serisi Galatasaray derbisi ile sona ererken ligin geri kalanında oynanacak olan maçlardan 3 puan ile ayrılmanın ve üst sıralara tırmanmanın hesabı yapılıyor. Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı. Bu doğrultuda yapılacak takviyeler dışında takımdan gönderilecek oyuncular da belirlendi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadroya katılan Jota Silva'nın biletini kesti. Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede, "Gelecek sezon kadroda düşünmüyorum. Bonservisini almayın." dediği ortaya çıktı.

Son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Portekizli kanat oyuncusu, bu sezon 16 maçta 460 dakika oynadı ve 3 gol attı.