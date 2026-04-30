2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Phillip Cocu, katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile gündem oldu. İşte Hollandalı çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüp ile ilgili o itirafları...

"BİZE ANLATILANDAN DAHA ZORDU" "Fenerbahçe'ye gitmenin doğru bir adım olmadığını kısa sürede fark ettik. Kulüpteki durum bize anlatılandan çok daha zordu. Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluk için oynayan bir kulüp olması beni cezbetmişti ama gerçekler çok farklıydı."