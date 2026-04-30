Fenerbahçe'de 1+3 yıl hazırlığı!







Fenerbahçe'de tüm gözler bir anda saha içinden saha dışına döndü. Sadettin Saran'ın açıkladığı 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede seçilecek yeni başkan bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk olmak üzere 3 aday netleşti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, söz konusu 3 aday göreve 1 seneliğine değil, 4 seneliğine gelmek istiyor. Tüm adaylar 1+3 yıl planıyla hazırlanıyor. 2027'de yapılacak olağan seçimli genel kurula tek aday girecek gücü kazanmayı amaçlıyor. Üç adayın da hedefi 2027'deki kongreye şampiyon olarak gitmek.