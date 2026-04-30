Gremio forması giyen Carlos Vinicius, Copa Sudamericana maçında üst üste üç penaltıdan yararlanamayarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Carlos Vinicius, Brezilya'da ilginç bir istatistikle gündeme geldi. Tecrübeli golcü, Gremio formasıyla Copa Sudamericana'da oynanan Palestino karşılaşmasında üst üste üç penaltıdan yararlanamadı.

Mücadelenin 11. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 31 yaşındaki futbolcu, ilk denemesinde kaleci Sebastian Perez'i geçemedi. Hakemin ihlal kararı sonrası atış tekrar edilirken Vinicius, ikinci denemede de golü bulamadı. Bir ihlal daha tespit edilmesi üzerine üçüncü kez penaltı kullanan Brezilyalı oyuncu, bu fırsattan da yararlanamadı.

Kısa süre içinde üst üste üç penaltı kaçıran Vinicius, sahalarda nadir görülen bir olaya imza attı. Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

14 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro olan deneyimli forvet, bu sezon Gremio formasıyla çıktığı 26 maçta 13 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.