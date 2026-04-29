Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin, sezon sonu Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen ve şampiyonluk umutlarını azaltan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin, Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı.

SEÇİM KARARI TRANSFERİ DURDURDU

Sarı lacivertli yönetimin seçim kararı alması nedeniyle Mohamed Salah transferinde temaslarını durdurdu. Mısırlı yıldız Sarı lacivertlilerden yıllık 20 milyon Euro istediği öğrenildi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon İngiliz kulübüyle 39 maçta görev alırken 12 gol 8 asistlik katkı sağladı. Mısırlı dünya yıldızı 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyiyordu.