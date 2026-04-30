Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Jota Silva, siyah-beyazlı kulüpteki geleceği hakkında konuştu. Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde "düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini" belirten ve İstanbul devine transferinde bu faktörü göz önünde bulundurarak karar veren Portekizli kanat oyuncusu, yaptığı açıklama ile yedek kulübesinde oturmayı sevmediğini bir kez daha vurguladı.

"SEZON SONU GELDİĞİNDE..."

Sezon sonunda Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Jota, siyah-beyazlı kulübün 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı hakkında, "Beşiktaş'ta kalma konusuna dürüstçe cevap vereyim. Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Ancak şu an bunu konuşmanın zamanı değil. Şu anda odaklandığım tek şey takıma katkı sağlamak. Sezon sonu geldiğinde temsilcilerim ve kulüp oturup en iyi kararı verecektir." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA OLMAYI SEVİYORUM"



Siyah-beyazlı kulübe transfer sürecini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, "İptal olan transferin ertesi günü sabah 8.30'da uyandım. Her zamanki gibi antrenmana gittim ve bir çözüm bulmaya çalıştım. Çözüm olarak Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'ta olmayı çok seviyorum, harika bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"OYNAMAMAYI SEVMİYORUM"



"Portekiz'deki ikinci sezonumda neredeyse tüm maçlara ilk 11'de çıktım. O dönemde galibiyet serisi yakalamıştık. Kupa için Penafiel'e karşı bir maç vardı. 1-0 kazandık. Ardından antrenmanlarda bir şeyler sezmeye başladım. Eşim Rita'ya 'Sanırım oynamayacağım.' dedim. O da bana 'Dinlenmek de önemlidir.' dedi. Dinlenmek mi? Ben gencim, ölünce dinlenirim! Sonraki maç adım ilk 11'de yoktu. Maça sonradan girdim ve golümü attım. Bana 'Gördün mü? Yedek kulübesinde kaldın, oyuna girdin ve golünü attın.' dediler. Ya baştan oynasaydım. Dürüst olacağım, bu durum beni çok zorluyor. Her gün daha fazlasını istersin. 12 maçın 10'unda oynasam aklım oynamadığım 2 maçta kalır."

"VİCDANIM RAHAT"



"Belki de daha iyiyim fakat daha az oynuyorum.Bu beni kötü bir oyuncu mu yapar? Hayır. Bu durumu etkileyen bir sürü faktör var. Antrenörün ve takımın oyun stili gibi. Ben her gün aynı şekilde çalışıyorum. Her gün daha iyi olmaya çalışıyorum ve vicdanım rahat."

"KAYBETMEYİ HİÇ KALDIRAMIYORUM"



"Kaybetmeyi hiç kaldıramıyorum. Korkunç. Mesela ben kaybettiğimiz maçtan sonra eve geliyorum ve konuşamıyorum. Yapamıyorum. Eşim Rita bilir. Bana 10, 15 dakika zaman vermesi gerekiyor. O sırada kimseyle konuşamıyorum."



"SEZONU KUPAYLA SONLANDIRMAK İSTİYORUZ"



Öte yandan sezonu kupa ile noktalamak istediğini belirten yetenekli kanat oyuncusu, "Benim oyun şeklim böyle. Sahada 5, 10 veya 90 dakika fark etmeksizin her zaman %100'ümü vermek için çalışıyorum. Taraftarların bu mücadeleci ruhumu anlaması beni çok mutlu ediyor. İnişli çıkışlı bir lig süreci geçirdik ama bu sezonu mutlaka bir kupayla sonlandırmak istiyoruz. Bunun için önümüzdeki her maça final gözüyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



"ORKUN GİBİ BİR OYUNCU..."

Takım kaptanı Orkun Kökçü ile ilgili de konuşan Jota Silva, milli yıldızı "Orkun Kökçü gibi bir oyuncuyla oynadığınızda devamlı savunma arkasına koşu yaparsınız. Orkun, Kasımpaşa'ya attığı golde topa darbeli vurmadı, resmen dokundu; bu birinci sınıf bir gol." sözleri ile övdü.

"ORUÇ TUTANLARA HAYRANIM"



"Oruç tutanlara büyük saygı duyuyorum ve hayranlık besliyorum. Burada Ramazan ayını yaşadım. Bir ay boyunca oruç tuttular. Çok saygı ve hayranlık duyuyorum. Ben asla yapamazdım. Su içmiyorlar. Şu havada bir düşün... Sen su içersin ama onlar içemez. Bu onların tarzı, onların dini... Bunu yıllardır yapıyorlar. Onlar için zor değil. Ama 12, 13, 14 saat hiçbir şey yemeden, su içmeden kalmayı bir düşünüyorum da... Bayılırdım. Oruç tutanlara gerçekten hayranım."