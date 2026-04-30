Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun transferinde Leroy Sane taktiği uygulama kararı aldı. Ayrıca Portekizli futbolcunun, Cimbom'dan talep ettiği ücret de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve zaferini ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da Bernardo Silva adı gündemde ilk sıralarda geliyor. Portekizli 10 numara sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak. Resmi olarak İngiliz kulübüne veda eden deneyimli orta saha için en ciddi kulüplerden birinin sarı- kırmızılılar olduğu kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre, 31 yaşındaki yıldızın transferinde Manchester City'den eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan da yoğun çaba sarf ediyor, Galatasaray'a gelmesini istiyor. Öte yandan Silva'yı İtalya'dan Juventus takımı da yakından izliyor.
Galatasaray yönetimi, 2024-2025 sezonunun bitiminde Leroy Sane'yi bonservissiz getirerek flaş bir hamleye imza atmıştı.
Yönetim benzer şekilde Bernardo Silva'yı da sezon sonunda getirmeyi amaçlıyor. City ile sözleşmesi bitecek Portekizli yıldızın bonservis ödenmeden kadroya katılması planlanıyor.
Tıpkı Sane'de olduğu gibi imza parasıyla beraber transferin bitirilmesi hedefleniyor. Bernardo Silva'nın 3 yıllık sözleşme talep ettiği ve 50 milyon euroyu bulan bir maaş istediği vurgulanıyor. Sarı- kırmızılılar planlarını şimdiden hızlandırdı.
BU SEZON FORMDA
Manchester City'de 2017'den beri forma giyen Bernardo Silva, bu sezon formda bir görüntü çizdi. City ile Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Portekizli 10 numara, 47 resmi maçta forma giydi. Silva 3 gol atarken, 5 de asist yaptı.
JUVENTUS EN CİDDİ RAKİP
İtalya'da Serie A'da 6 yıldır şampiyon olamayan Juventus gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istiyor. Teknik Direktör Luciano Spalletti ile gelecek sezon yola devam edecek Juve'nin Bernardo Silva'yı çok istediği vurgulandı.
GÜÇLÜ SANE REFERANSI
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun bitiminde Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı. Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Alman yıldız, imza parasıyla transfer edilmişti. Galatasaray, bu sezon da Bernardo Silva'da aynı yolu izleyecek.
DÜNYA KUPASI PLANI
2026 Dünya Kupası transferde belirleyici olacak. Galatasaray turnuva başlamadan önce Bernardo Silva hamlesini yapmak istiyor. Benzer şekilde diğer transferlerde de geç kalmamak adına 2026 Dünya Kupası belirleyici olacak.
SEÇİMDEN SONRA
Cimbom, 23 Mayıs Cumartesi gerçekleşecek seçimli genel kurulun ardından harekete geçecek. Bernardo Silva ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, çalışmalarını hızlandıracak. Portekizli yıldızın haziran ayında gelmesi amaçlanıyor.