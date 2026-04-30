Trabzonspor'dan Onana hamlesi! Manchester United'ın istediği rakam...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: İngiliz basını, Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Kamerunlu kaleci Andre Onana ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, Andre Onana'nın bonservisini almak için ilk hamleyi yaptı. Karadeniz devi, sezon başında satın alma opsiyonu olmadan Manchester United'dan kiraladığı 30 yaşındaki Kamerunlu eldiven için Premier Lig ekibinin kapısını çaldı. İngiltere'den The Sun görüşmenin detaylarını duyurdu. Fotomaç'ın derlediği haberde, "Manchester United, Onana'yı bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor ancak 'zarar etmeme' politikasını masaya koymuş durumda. ManU, 55 milyon euro'ya aldığı Onana için Trabzonspor'dan tam 18.9 milyon sterlin (21.8 milyon euro) talep etti" diye yazdı. Karadeniz devinin yönetimi, bu talep karşısında geri adım attı.