Fenerbahçe'de 6-7 Mayıs tarihlerinde göreve gelecek yeni başkan ve yönetim, oldukça sorunlu bir tabloyla karşı karşıya kalacak ve kısa süre içinde pek çok meseleye çözüm üretmek zorunda olacak.
YENİ HOCA VE KADRO KRİZİ
Yeni yönetimin öncelikli gündemlerinden biri, yolların ayrıldığı Domenico Tedesco yerine teknik direktör belirlemek olacak. Ayrıca kiralık gönderilen ve kadro planlamasında yer almayan futbolcuların geri dönüşüyle birlikte, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekipte 22'si yabancı olmak üzere toplam 34 oyunculuk geniş bir kadro oluşacak. Bu nedenle yönetim, birçok oyuncuyla vedalaşarak kadroyu daha dengeli bir yapıya kavuşturmak için yoğun çaba harcayacak.
MALİ YAPI ALARM VERİYOR
Kulübün bir diğer kritik başlığı ise mali yapı. Chobani ile yapılan stat isim sponsorluğu anlaşmasının ardından, mevcut yönetimin gelecek sezona ait 14 milyon euroluk geliri önceden kullandığı belirtiliyor. Yeni yönetimin, hem transfer harcamalarında hem de oyuncu maaşlarında aksama yaşanmaması adına güçlü bir nakit akışı oluşturması şart. Bu noktada, göreve gelecek başkanın finansal destek sağlayabilecek kapasitede olması büyük önem taşıyor. Kulübün ekonomik durumunun detaylı şekilde incelenmesi ve gerekli tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi gerekecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DENKLEMİ
Milliyet'te yer alan habere göre; sezonun ligde ikinci sırada tamamlanması da Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, son haftalarda Trabzonspor'un gerisine düşerek ligi üçüncü sırada bitirirse, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali ortadan kalkacak.
Bu senaryo, yeni yönetimin transfer planlamasını doğrudan zorlaştırırken eleme turlarında başarı sağlanamaması halinde gruplara kalınamaması nedeniyle ciddi bir gelir kaybı da gündeme gelecek. Bu yüzden sezonun hangi sırada tamamlanacağı, yeni sezon öncesinde camianın en yakından takip ettiği konu haline gelmiş durumda.