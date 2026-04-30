Galatasaray'da Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması!
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi duyurdu. 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, yönetimde gelecek sezon için anlaşmaya vardığını açıkladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, 26. kez kupayı kaldırmak üzere geri sayıma geçti.
Samsunspor deplasmanında galibiyet veya beraberlik alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konulardan biri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Okan Buruk'un takımdaki geleceğiydi.
Başarılı çalıştırıcı, gelecek sezon da takımın başında yer alacağını bizzat açıkladı.
Buruk, "Başkanımız, yönetimimiz ve oyuncu kadromuzla muhteşem bir aile olduk. Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek. Gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık" ifadeleri ile müjdeli haberi duyurdu.
Henüz şampiyon olmadıklarını vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, "Önümüzde 3 maçımız kaldı, bu nedenle şampiyonluk kutlamalarını sezon bitimine saklamalıyız. Şu anda önceliğimiz zorlu Samsunspor maçı" diyerek Samsun deplasmanına odaklandıklarını aktardı.
HEDEF DEVLER LİGİ'NDE İSTİKRAR
Hürriyet'te yer alan haberin devamında yönetimle uyum içinde olduklarını dile getiren Buruk, "Hedefimiz; ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde daha üst seviyelerde temsil etmek. Yeni sezon transferleri için scout ekibimizle birlikte çok hassas şekilde çalışıyoruz. Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın ve ülke futbol severlerinin alkışlayacağı bir futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde istikrarı devam ettirmeliyiz. Bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Öte yandan sezon boyunca yaşanan gerilimler hakkında da açıklamada bulunan Okan Buruk, "Biz sahada konuşur, cevabımızı orada veririz. Derbileri kazanmak şampiyonluk mesajı verir" ifadelerini kullandı.