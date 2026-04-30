Galatasaray'da Gabriel Sara, Premier Lig yolunda: Dev kulüpler devrede!
Galatasaray'ın Brezilyalı milli orta sahası Gabriel Sara, performansıyla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti. İngiliz kulüplerinin yaz transfer döneminde resmi adım atması bekleniyor. İşte o dört takım ve tüm detaylar...
İlk olarak İtalyan basınından Calciomercato'nun duyurduğu habere göre, Manchester United ve Tottenham oyuncuyu yakından takip ediyor. Ayrıca Aston Villa ve Newcastle United'ın da Sara ile ilgilendiği ifade ediliyor.
LEEDS UNITED İLE DE ANILMIŞTI
Daha önce Leeds United ile de adı anılan Sara'nın, yeniden Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.
Galatasaray'ın Sara için 35 ila 45 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu aktarılıyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu 2024-2025 sezonunda Norwich City'den 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
RESMİ TEMASA GEÇİLECEK
Transfer sürecine ilişkin İngiliz ekiplerinin önümüzdeki dönemde Galatasaray ile temas kuracağı ifade ediliyor. Sara'nın geleceğiyle ilgili kararın yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.
"45 MİLYON EURO'LUK YILDIZ MANCHESTER UNITED'A MI GİDİYOR?"
"MANCHESTER UNITED, 40 MİLYON EURO'LUK BREZİLYALI YILDIZ İÇİN HAREKETE GEÇERKEN TOTTENHAM DA YARIŞA KATILDI"
İngiliz basınında yer alan Gabriel Sara analizlerinde, Brezilyalı yıldızın Manchester United orta sahası için doğru profil olduğundan söz ediliyor. İşte bazı olumlu ve olumsuz Gabriel Sara değerlendirmeleri:
"42 maçta 6 gol ve 5 asist özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi performansı ve derinden oyun kurma becerisi göz önünde bulundurulduğunda makul görülüyor."
"Norwich City'den İstanbul'a transfer olduktan sonra Türk futboluna hızlı bir şekilde uyum sağlayan Sara, oyun görüşü ve kilit paslarıyla dikkat çekiyor. Rakip savunmaların arasına attığı ara paslarla fırsatlar yaratırken, duran toplardaki etkisi de önemli bir artı olarak öne çıkıyor."
"Manchester United'ın son yıllarda orta sahada yaşadığı yaratıcılık eksikliği göz önüne alındığında, Sara'nın teknik kapasitesi yüksek tempolu bir ligde de kendini gösterebilecek seviyede görülüyor. Ancak oyuncunun topsuz oyundaki performansına dair bazı soru işaretleri bulunuyor. Zaman zaman ikili mücadelelerde yetersiz kalabilen Sara'nın savunma katkısı sınırlı olabiliyor ve bu durum takım savunmasını zor durumda bırakabiliyor."
"Manchester United'ın, devam eden orta saha yapılanmasında Sara'nın doğru tercih olup olmayacağına karar vermesi gerekiyor. 26 yaşındaki oyuncu, daha fiziksel bir partnerle birlikte oynadığında daha verimli olabilir."
"Premier Lig'in fiziksel yapısı, ikili mücadelelerde zorlanan oyuncular için ciddi bir sınav oluşturuyor."