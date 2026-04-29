Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim...

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kesmeden devam ederken dört isim gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin Sunderland'de forma giyen 33 yaşındaki ön libero Granit Xhaka ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Orkun Kökçü'nün eski takım arkadaşı Florentino Luis de takibe alındı.

ALTAY GÜNDEMDE DEĞİL

Ayrıca Ersin Destanoğlu'nun yerine yabancı kaleci geleceği öne sürülürken alternatif olarak ise RAMS Başakşehir'in genç kalecisi Deniz Dilmen gündeme geldi. A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığı bilgilere göre Altay Bayındır ise gündemde yer almıyor.

SOL BEKTE İLK HEDEF GRIMALDO

Beşiktaş'ın sol bek transferinde Grimaldo için 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve transferde avantajlı konumda olduğu kaydedildi.