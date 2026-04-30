Trendyol Süper Lig'de 4 yıldır zirve yarışından erken kopan Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Kış transfer döneminde İnter'den kiralanan Kristjan Asllani'nin performansı yeterli bulunmadı. Arnavut ön liberonun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı bildirildi. Siyahbeyazlıların bu bölge için gündemine Gaziantep FK forması giyen Drissa Camara'nın geldiği iddia edildi.



DEĞERİ 3 MİLYON EURO



Kırmızı-siyahlı kulüp ile olan mukavelesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 24 Süper Lig maçında 3 gol ve 9 asistlik performansıyla 12 gole direkt etki etti. Beşiktaş teknik heyetinin 24 yaşındaki futbolcunun potansiyeline güvendiği ve transfer için 'okey' verdiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre, Gaziantep temsilcisinin geçen yaz Parma'dan 400 bin euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Camara'nın piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.



PANATHINAIKOS PEŞİNDE



Drissa Camara'yı markaja alan kulüp sadece Beşiktaş değil. Yunanistan liginin köklü ekibi Panathinaikos da kırmızı-siyahlı futbolcunun durumunu takip ediyor. Camara çok yönlü olduğu için teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor. 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha dışında 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapıyor.



OLAITAN ÖRNEĞİ



Siyah-beyazlı yönetim, ara transfer döneminde Göztepe formasıyla önemli istatistiklere imza atan Junior Olaitan'ı renklerine bağlamıştı. Beninli yıldız gerek sol kanatta gerek orta sahada takıma dinamizm ve güç kattı. Beşiktaşlı kurmayları, Olaitan gibi performansıyla dikkat çeken Camara için de Gaziantep FK yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.



SANE'NİN ARDINDAN İKİNCİ



Fildişi Sahili yıldız, Trendyol Süper Lig'de en fazla başarılı dripling yapan (48) oyuncular sıralamasında ikinci durumda. Bu kategoride Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane zirvede yer alıyor. Parma'nın altyapısında yetişen ve 2021 yazında A takıma yükselen Camara, 2 kez de Fildişi Sahili U23 Milli Takımı'nın formasını giydi.