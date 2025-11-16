Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, UEFA'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki forvet önemli bir itirafta da bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, UEFA'ya özel bir röportaj verdi. Milliyet'in derlediği haberde, yıldız futbolcu sarı-kırmızılı ekibe geliş süreci ve hayat hikayesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osimhen'in sözleri şu şekilde:

'HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

"Ailem ve kendim için yapmam gerekeni yaptım. İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulübün çalışanlarından biri dışarı çıktığımda çok sayıda insan göreceğimi söyledi. Ben de 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Oraya gittiğimde inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Bunu gördüğümde, sanki üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim"

'GALATASARAY'IN BU KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

"Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin, bu arma için olduğunu bilmen gerekiyor! En sonunda 'Gitmek istediğim yer, olmak istediğim yer burası' dedim"

"Annem çok küçük yaşta vefat etti. Ağabeyim aradı. Annemin uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını söyledi... Zordu. Futbol; benim ve ailemin sefaletten kurtulmak için tek kaçış yoluydu..."

'ÇÖP SAHASINDA AYAKKABI ARARDIK'

"Büyüdüğüm yerde çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık... Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka ayakkabı bulursan birleştirirdin, ertesi gün oynamak için kullanırdık."

Victor Osimhen'in ilk antrenörü Paul Erikewe: "Onu ilk kez 9-10 yaşlarında sokakta onarken gördüm. Onu gördüğümde, her şeyi gören kartal gözlerimi kullandım. Gelecekte harika bir oyuncu olacaktı. Onu akademime davet ettim ve tarih yazdı."

'İNSANLAR BUNU GÖRMÜYOR'

Victor Osimhen'in ablası: "Annem onu doğurduğunda babam "Victory" ismini verdi. Mucize bir çocuktu. İnsanlar bunu görmüyor, onun yolculuğunu bilmiyorlar. Onun ne kadar mücadele ettiğini bilmiyorsunuz. Victor bir savaşçı."

"Gelecekte kendimi nerede görüyorum? Büyük bir yerde... Ama çok çalışmaya devam etmeliyim. Her gün kendimi geliştirmeye devam etmeliyim. Eminim ki oraya ulaşacağım... Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi..."