Teknik direktör Sergen Yalçın denemeler sonucunda savunma hattındaki ideal ikilisini buldu: Tiago Djalo - Emirhan Topçu... Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında iki yıldıza görev veren 52 yaşındaki teknik adam, Gabriel Paulista'yı son 3 müsabakada yedek kulübesine çekti. Fotomaç'ta yer alan habere göre Yalçın'ın Brezilyalı stoperin 3-0 mağlubiyetle sona eren Göztepe karşılaşmasındaki performansından memnun olmadığı için bu kararı aldığı bildirildi. Sık sık sakatlanan 34 yaşındaki savunmacı ile kış transfer döneminde yolların ayrılacağı öğrenildi. Yedek kalmaktan memnun olmayan Gabriel Paulista'nın ocakta ülkesinin takımlarından Vasco da Gama'ya transfer olması bekleniyor. Siyah-beyazlı oyuncuyu yazın renklerine bağlamak isteyen Brezilya ekibinin ara transferde yeniden girişimde bulunacağı bildirildi.

1 ASİSTİ VAR

Bu sezon Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında toplam 8 karşılaşmada 675 dakika forma şansı bulan Brezilyalı savunmacı 1 gol pası verdi. 34 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Eyüpspor müsabakasında Rafa Silva'ya ikinci golün asistini yapmıştı.