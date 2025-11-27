Beşiktaş, devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'dan iyi bir bonservis kazanmak için Körfez ekipleriyle bağlantıları güçlü olan bir menajere yetki verdi.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istediğini belirten Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızdan iyi bir bonservis kazanıp yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, rotasını Körfez'e çevirdi.

Yönetimin, Suudi Arabistan ve Katar ekipleriyle iyi bağlantılara sahip bir menajerle görüşüp Rafa Silva'yı bu ülkelerdeki takımlara önermesi için yetki verdiği öğrenildi.

Takvim'în haberine göre, Portekizli yıldızla ilgilenen takımlarla temasa geçmeye başlayan temsilcinin devre arasında Beşiktaş'a teklif getirme ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında. Son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe maçında oynayan ve bu maç sonrası Beşiktaş ile olan bağlarını koparan deneyimli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 gol, 3 asiste imza attı.