Ghezzal'in sazı eline alması keyif vericiydi. Penaltıda Cenk'in topu taraftarların isteğiyle Ghezzal'e vermesi alkışa değerdi. Tayfur; enerjisiyle Beşiktaş'ı bambaşka bir boyuta taşırken Necip müthiş bir mücadele örneği vererek takım arkadaşlarını motive etti. Bahtiyar da sol bekte iyi bir performans gösterdi. Chamberlain şutlarıyla patlamaya hazır görüntü sergiledi. Son 20 dakikada oyuna giren Demir Ege'nin kaleye diklemesine nefis pasları, Amartey'in sıfır hatasız oyunu da Beşiktaş'ın artılarıydı. Kara Kartal dün kazandığı 3 puanla biraz olsun morallendi. Milli aranın ardından oynanacak Galatasaray maçı sadece bir derbi niteliğinde olmayacak. Beşiktaş, yenerse zirve yolculuğuna başlar. İstanbulspor'u iyi görmedim. Umarım bir an önce toparlanırlar.