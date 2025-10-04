CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kanarya'da Duran gelişmesi! Dev derbide... Kanarya'da Duran gelişmesi! Dev derbide... 00:19
Zirvede büyük heyecan! İşte derbinin 11'leri Zirvede büyük heyecan! İşte derbinin 11'leri 00:11
Fatih Tekke: Maçı Onana tuttu! Fatih Tekke: Maçı Onana tuttu! 23:47
Fırtına rahat kazandı Fırtına rahat kazandı 23:47
İngiliz efsaneden Osimhen'e özür! İngiliz efsaneden Osimhen'e özür! 23:46
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Bir açıklama daha geldi Slot G.Saray'ı unutamıyor! Bir açıklama daha geldi 23:46
Daha Eski
Jhon Duran hakkında ses getirecek iddia! Jhon Duran hakkında ses getirecek iddia! 23:46
Trabzonspor tribünlerinden Gazze'ye destek! Trabzonspor tribünlerinden Gazze'ye destek! 23:46
Fransız basınından F.Bahçeli yıldıza övgü! Fransız basınından F.Bahçeli yıldıza övgü! 23:46
G.Saray'da Beşiktaş maçı öncesi büyük endişe! G.Saray'da Beşiktaş maçı öncesi büyük endişe! 23:46
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü 23:46
Beşiktaş derbiye hazır! Abraham... Beşiktaş derbiye hazır! Abraham... 23:46
Zirvede büyük heyecan! İşte derbinin 11'leri
İngiliz efsaneden Osimhen'e özür!
Soğuklarda spor motivasyonu
Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!