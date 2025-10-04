Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev mücadelenin VAR hakemi açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak.

Öte yandan dev maçta VAR koltuğunda oturacak isim de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray - Beşiktaş müsabakasının VAR'ı Ali Şansalan oldu.