Adil oyun ve adalet

Trabzonspor'da merkezi 19 yaşında Oulai'ye teslim eden ve her geçen gün futbol aklını olgunlaştıran Fatih Tekke'yi kutlamamız gerekiyor. Solda Augusto, sağda Zubkov ile etkili ataklar ve merkezden ceza alanı dışından atılan şutlarla gol aradılar. İlk gol de Okay'ın ceza sahası dışından çektiği şutla geldi. Ancak rakibe bu kadar boş alan bırakırsanız, bu kadar rahat oynamasına izin verirseniz sıkıntı olur. Öyle de oldu lakin kalede Onana büyük güvence. Kayserispor klasik geriye yaslanıp bekleyen değil, aksine hücum etkinliği yüksek cesur oynadı. Pozisyonlar buldu. Bir topları direkten döndü. Her iki takım da orta alanı çabuk geçti. Bol şutların, direkten dönen topların olduğu maçın devre arası soyunma odasından farklı motivasyonla sahaya çıkan Trabzonspor, bu açık oyununu Kayserispor'a pahalıya ödetti. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar çok büyük fark olurdu.





Ali Şansalan geçen hafta muhteşem (!) performans göstermiş olmalı ki dün akşam yine sahadaydı. 7'de Zubkov ile Abdülsamet'in mücadelesinde topla oynayan Zubkov, geç kalıp faulü yapan Abdülsamet... Ama hakem Zubkov aleyhine endirekt verdi! Tehlikeli hareket topa değil rakibe yapılır. Verdiğin karar kabul görmeyince de bu kez sahada inandırmak için 15 saniyede demostrasyon tiyatro yapıyorsun! 59'da Augusto aleyhine bir faul çaldı ki trajikomikti! Faul ile yakından uzaktan alakası yok. Bunu aday hakem dahi çalmaz. 76'da doğru kararla devam ettirdiğin pozisyonda Trabzonspor'un atağını tedavi için niye kesiyorsun? Uzatmalarda verilen penaltı doğru. Arda Kardeşler konusunda çok tepki verdi diye rahatsız olmayın. Trabzonspor'un tek istediği; adil oyun ve adalet.