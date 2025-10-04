Girona - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Girona, evinde Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Girona - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Girona, evinde Valencia'yı ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Valencia maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona - Valencia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Reis, Blind, Frances; Rincon, Witsel, Martin, Ounahi, Moreno; Vanat, Gil

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Gaya; Rioja, Santamaria, Guerra, Lopez; Duro, Danjuma