Real Oviedo - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Real Oviedo, evinde Levante'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Oviedo - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Oviedo - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Real Oviedo, evinde Levante'yi ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Oviedo - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Oviedo - Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Oviedo - Levante maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Oviedo - Levante MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane; Reina, Dendoncker, Colombatto; Hassan, Vinas, Brekalo

Levante: Ryan; Sanchez, De la Fuente, Moreno, Toljan; Brugue, Arriaga, Vencedor, Alvarez; Romero, Eyong