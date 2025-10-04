Atalanta-Como maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Seria A Atalanta-Como maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri! Şampiyonlar Ligi potasını hedefleyen Atalanta, yükselen form grafiğiyle adından söz ettiren Como'yu ağırlıyor. Ligde kritik bir döneme girilirken, iki ekibin de puan tablosu için büyük önem taşıyan bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Seria A Atalanta-Como maçı hangi kanalda? İşte detaylar!

04.10.2025

Atalanta-Como mücadelesi, yalnızca ligin gidişatını değil, aynı zamanda iddia ve tahminleri de yakından ilgilendiriyor. Futbolseverler, Avrupa kupaları için yarışan Atalanta'nın evindeki performansını ve Como'nun deplasman stratejisini ilgiyle bekliyor. İşte, New Balance Arena'da gerçekleşecek bu önemli karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalları ve diğer bilgileri...

ATALANTA COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak.

ATALANTA-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Como mücadelesi, S Sport 2 ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak takip edebilirsiniz. Tivibu Spor 2 de maçı yayınlayan kanallar arasındadır.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta BC muhtemel 11'i: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic

Como muhtemel 11'i: Butez; Posch, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Addai; Douvikas

