Yasin Kol kimdir? Yasin Kol kaç yaşında, nereli?

Yasin Kol kimdir? Yasin Kol kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?

Giriş Tarihi: 04.10.2025 12:07

Yasin Kol, futbolseverler tarafından yakından takip edilen genç yeteneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Yasin Kol kimdir ve futbol kariyerine nasıl başladı? Kaç yaşında, hangi şehirde doğdu ve hangi kulüp ile yollarını birleştirdi? Yasin Kol'un bugüne kadar oynadığı takımlar, lig performansı ve başarıları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Yasin Kol'un biyografisi ve kariyer detayları...

YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, Sürmene Lisesi mezunu olup asıl mesleği güvenlik görevlisi olarak bilinmektedir. Futbol dünyasında hakem olarak dikkat çekmeye başlayan Kol, ilk kez 3 Mart 2019 tarihinde Süper Lig'de 4. hakem olarak görev yapmıştır. Bu deneyim, genç hakemin üst düzey liglerde kariyerinin başlangıcı olarak önemli bir adım oldu.

2024 yılında, hakemin performansının yetersiz bulunması gerekçesiyle alt klasman hakemliğe düşürüldüğü resmen açıklandı. Bu karar, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Ancak Kol, gösterdiği azim ve profesyonel yaklaşım sayesinde bu süreci başarıyla yönetti. Aldığı eğitimler ve alt liglerdeki tecrübeleri ile performansını yeniden ispatlayan Yasin Kol, kısa bir süre sonra yeniden Süper Lig maçlarında görev almaya hak kazandı ve üst düzey liglerdeki hakemlik kariyerine kaldığı yerden devam etti.