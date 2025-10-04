Galatasaray – Beşiktaş derbisi yağmurlu mu geçecek, hava sıcaklığı nasıl olacak? 4 Ekim Cumartesi hava durumu!

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisi öncesi taraftarların aklında tek bir soru var: Maç günü hava nasıl olacak? Meteoroloji raporlarına göre İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali oldukça düşük. Peki sıcaklıklar maç saatinde kaç dereceyi gösterecek? Taraftarlar için açık tribünlerde hafif rüzgara karşı önlem almak gerekiyor mu? Maç saatinde saha koşulları futbol oynamaya uygun görünüyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:59

Paylaş





ABONE OL

Süper Lig'in 8. haftasında İstanbul'da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisi öncesi hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre maç günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, yağış ihtimali düşük. Sıcaklıkların 17–20°C civarında olması öngörülüyor ve rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Taraftarlar ve futbolcular için maç saatinde saha koşulları uygun olacak, ancak açık tribünlerdeki seyircilerin hafif rüzgara karşı önlem alması tavsiye ediliyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş derbisi yağmurlu mu geçecek, hava sıcaklığı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ YAĞMURLU MU GEÇECEK, HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji raporlarına göre İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali oldukça düşük. Rüzgar saha koşullarını etkiler mi? Tahminlere göre sıcaklıklar 17–20°C civarında seyredecek ve rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

4 EKİM HAVA DURUMU