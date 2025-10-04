Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Real Madrid, evinde Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Real Madrid, evinde Villarreal'i ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Villarreal maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Villarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Militao, Huijsen, Tchouameni; Valverde, Guler, Camavinga, Carreras; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, S Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe