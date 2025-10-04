Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Athletic Bilbao, evinde Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Athletic Bilbao, evinde Mallorca'yı ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Mallorca maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Athletic Bilbao - Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Laporte, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Morlanes; Joseph, Darder, Domenech; Muriqi