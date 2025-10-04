Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, en büyük kozunu Rafa Silva olarak belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor. Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.