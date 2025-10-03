Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Zecorner Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, mücadeleden 4-0'lık galiibyetle ayrıldı.

Maçın ardından bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

Hak ettiğimiz bir galibiyet. İkinci yarı çok daha farklı olabilirdi. İlk yarıda, maçtan önce söylediğim Kayserispor'un geçişlerini gördük. Maçı Onana tuttu. Çok hata yaptık, top kaybı yaptık. Bunlara çalışmıştık. İlk yarıda bizim de çok pozisyonumuz vardı. Olumsuz olarak söyleyebileceğim şey; basit top kayıpları ve yediğimiz geçişler. İkinci yarı dengeli ve iyi oynadık.

Altı ay önce geldiğimizde de bir duygu vardı. Bir yola çıktık, gemiyi limana getirdik. Bu sene için 'rüzgara ihtiyacımız var' dedik, taraftarımız bizim için bu rüzgar oluyor. Temelini atmaya çalışan ve aynı zamanda yarışan bir Trabzonspor var.