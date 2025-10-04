Maçın ikinci yarısı da Zubkov'un jeneriklik şutları, Bilal'in panter gibi kurtarışları ile başladı. Oyun, ilk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de bir gösteri maçı şeklinde devam etti.

Bol pozisyon, bol aksiyon!

Ligimizde çok da rastlamadığımız bir 90 dakika izledik. Keyif aldık mı elbette aldık!

Ama iki takım için de aynı şeyi söylemeliyim; rakibe bu kadar pozisyon verilmez!

Maçı izlerken, biz gazeteciler aynı zamanda notlar tutarız. Tam 4 sayfa gol pozisyonu yazmışım.



Trabzonspor'un art arda şutlarında Bilal'i geçemediği anları izliyorduk ki...

Felipe Augusto'nun kafa golü ile Trabzonspor skoru 2-0'a getirdi.

Karagümrük maçı ile sahne alan 19 yaşındaki süper yetenek Oulai dün de muazzamdı.

Bu çocuk adeta bir çalım makinesi... Kıvraklığı, çabukluğu ve oyun zekası ile gözlerimizin pasını siliyor.

Zubkov için her yorumumda 'Onuachu kadar değerli bir oyuncu Trabzonspor için' diyorum.

Dün de müthiş işler yaptı. Tam 8 şut attı rakip kaleye.

Savic'in pasında sürati, topu sürüşü ve ağları görüşü usta işiydi Zubkov'un.

Uzatma anlarında da Fırtına baskıya devam etti. 90+2'de bu kez Sikan direğe takıldı.

Ardından kazanılan penaltıyı Onuachu filelerle buluşturdu.

Nijeryalı gol makinesi dün bir gol ve bir asistle oynadı. Bordo mavili takımın en çok ikili mücadeleye giren ismi Onuachu.

Atıyor, attırıyor ve takımı için sonuna kadar mücadele ediyor.

