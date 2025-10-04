Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’da derbi öncesi Okan Buruk'a zam!

Galatasaray'da derbi öncesi Okan Buruk'a zam! Liverpool galibiyetiyle Avrupa basınında ses getiren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek harekete geçti. Teknik Direktör Okan Buruk'a zamlı bir teklif ileten Özbek, Beşiktaş derbisi için de tüm takıma prim belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)









Galatasaray'da derbi öncesi yüzler gülüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde edilen tarihi galibiyetin ardından Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk için harekete geçti.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın başında üçüncü sezonunu geçiren ve üç yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un maaşında artış yapılması kararlaştırıldı. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla başlatılan süreç sonucunda Buruk'un geçen sezon 140 milyon lira olan yıllık ücreti 200 milyon liraya çıkarıldı. Böylece futbolculardan sonra başarılı teknik adamın maaşında da önemli bir iyileştirme gerçekleştirilmiş oldu.