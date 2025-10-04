Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Eintracht Frankfurt, evinde Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi; Doan, Uzun, Knauff; Burkardt

Bayern Münih: Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane