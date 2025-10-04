Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Augsburg, evinde Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Augsburg, evinde Wolfsburg'u ağırlayacak.

Augsburg - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Augsburg - Wolfsburg maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Augsburg - Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Matsima, Schlotterbeck, Zesiger; Jakic, Massengo, Fellhauer; Wolf, Rieder, Claude-Maurice; Essende

Wolfsburg: Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle; Arnold, Vinicius; El Amine Amoura, Svanberg, Wimmer; Pejcinovic