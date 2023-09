Her iki milli oyuncuyla yeniden anlaşma yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi önerdiği rakamla futbolcuların istediği rakamlar arasında ciddi fark olması üzerine ilk etapta anlaşma sağlayamadı. Türk oldukları için TL bazlı yapılan görüşmelerde, Salih ve Cenk'e en son 30 milyon TL civarında ücret öneren yönetim, her iki oyuncu tarafından da şu an için reddedilmiş durumda.