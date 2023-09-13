Daha önce Necip Uysal'la 2 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mert Günok'la masaya oturup, tecrübeli eldivenin sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar yenilemişti.
Beşiktaş'ta gündem iç transfer! Gedson Fernandes'in ardından...
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iç transferde de görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzatan siyah-beyazlılar, 2 yıldız için harekete geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Peşinden de Gedson Fernandes'in sözleşmesini, ücretinde ciddi bir iyileştirme yaparak 1 yıl daha uzatmıştı.
RAKAMLAR ARASINDA FARK VAR
Gedson ve Mert Günok'un ücretinde iyileştirmeler yapılarak uzatılan kontratların ardından tüm dikkatler Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın üzerinde yoğunlaştı.