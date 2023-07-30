Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya gelecek. Air Albania Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, rahat kazanarak tur atlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 17:40