Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya gelecek. Air Albania Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, rahat kazanarak tur atlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 17:40
Tirana - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.