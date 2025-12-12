Beşiktaş scout ekibi Genel Koordinatör Serkan Reçber'in önderliğinde büyük bir titizlikle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'ın gerek savunmada gerek hücumda beklentilerin çok altında kalması nedeniyle sol beke takviye yapmayı planlayan yönetimin hedefi belli oldu. Siyah beyazlılar, Young Boys'ta kariyerini sürdüren ve daha önce de gündeme gelen Jaouen Hadjam'ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.



DEĞERİ 9 MİLYON EURO



Cezayirli oyuncunun durumunu yakından takip eden Beşiktaşlı kurmayların uygun şartların oluşması halinde İsviçre kulübüyle temaslara başlayacağı belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu geçen yıl Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Galatasaray karşısında sergilediği oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Hadjam'ın Young Boys ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.



İKİ YÖNLÜ OYUNCU



Jaouen Hadjam oyunun hem hücum hem de savunma yönünü becerebilen dinamik bir sol bek profilinde. Ayağı temiz olan 22 yaşındaki futbolcu, pres altında iken topu savunmadan çıkarmada başarılı. Top kapma ve pas arası yapma özellikleri de yeterli.

6



Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Hadjam, 6 gole direkt etki etti. Yıldız futbolcu 2 kez ağları sallarken 4 de asist yaptı.