Valencia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 15. hafta heyecanı, Valencia ile Anadolu Efes arasındaki kritik maçla devam ediyor. Performansını yükseltmek isteyen Anadolu Efes, deplasmanda güçlü Valencia’ya konuk olacak. Basketbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırırken, EuroLeague 15. hafta programı da büyük merak konusu oldu.

Valencia-Anadolu Efes maçını takip etmek için tıklayın!

EuroLeague'de 15. hafta mücadelesi basketbolseverlerin gündemine oturdu. Özellikle "Valencia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Form grafiğini yukarı taşımak isteyen Anadolu Efes, deplasmanda Valencia'ya karşı kritik bir sınava çıkacak. Taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini öğrenmek istiyor. EuroLeague yayın takvimine göre Valencia-Anadolu Efes maçı belirlenen saatte başlayacak ve karşılaşma canlı olarak ekrana gelecek. İşte Valencia-Anadolu Efes 15. hafta mücadelesi hakkında tüm merak edilenler…

VALENCIA BASKET - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague Normal Sezon 15. hafta maçında 11 Aralık 2025, Perşembe günü İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk oluyor.

VALENCIA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Roig Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:30'da başlayacak.

VALENCIA-ANADOLU EFES BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki dev yolculuğuna bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Takımımız, Avrupa kupalarındaki 890. maçına çıkacak. Geride kalan 889 karşılaşmada 499 galibiyet ve 390 yenilgi alan Anadolu Efes, toplamda %56,1'lik bir başarı yüzdesi yakalamış durumda. Bu istatistikler, kulübün Avrupa'daki en köklü ve istikrarlı basketbol organizasyonlarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

2001-02 sezonundan beri kesintisiz şekilde yer aldığı EuroLeague sahnesinde ise Anadolu Efes, 642. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar oynadıkları 641 EuroLeague mücadelesinde 342 galibiyet ve 299 yenilgi elde ederek %53,4'lük bir galibiyet oranı yakaladı. Bu performans, EuroLeague'deki rekabet seviyesinin yüksekliğine rağmen Anadolu Efes'in güçlü kimliğini koruduğunu gösteriyor.

İki takım arasındaki rekabete bakıldığında, Anadolu Efes ile Valencia Basket bugüne kadar Avrupa kupalarında toplam 13 kez karşı karşıya geldi. Bu 13 maçın tamamı EuroLeague sahnesinde oynanırken, temsilcimiz altı galibiyet alırken İspanyol ekibi yedi kez sahadan galip ayrıldı. Valencia karşısındaki bu yakın rekabet, iki takım arasındaki maçları her zaman daha çekişmeli ve izlenmeye değer hâle getiriyor.

EuroLeague'in 14. haftası iki takımın da form durumunu net şekilde ortaya koydu. Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırladığı güçlü Real Madrid'e 81-75'lik skorla mağlup oldu. Buna karşılık Valencia Basket, Panathinaikos Aktor deplasmanında sergilediği etkili oyunla 89-79'luk önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçların ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de beş galibiyet – dokuz mağlubiyetle 17. sırada yer alırken; Valencia Basket, dokuz galibiyet – beş mağlubiyetle 4. sıraya yükselerek sezonun iddialı ekipleri arasında konumlandı. İki takımın mevcut form grafikleri, yaklaşan karşılaşmanın hem sıralama açısından hem de moral anlamında büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Anadolu Efes maç günü paylaşımı

VALENCIA - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI TAKİP ET!