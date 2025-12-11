Samsunspor-AEK Athens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında oynanacak Samsunspor-AEK Athens maçı için geri sayım başladı. Taraftarlar, “Samsunspor AEK maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Maç şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor. Samsunspor ile AEK Athens arasında oynanacak karşılaşma, belirlenen yayıncı kanal üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. İşte Samsunspor-AEK maçı yayın bilgileri ve detaylar…

Samsunspor ile AEK Athens, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında kozlarını paylaşacak.

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI HANGİ GÜN?

Samsunspor-AEK maçı, 11 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanacak.

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-AEK maçı, saat 20:45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve AEK Athens'in, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Samsun'da, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR VS AEK ATHENS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile AEK Athens arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek. Samsunspor-AEK Athens maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor muhtemel ilk 11'i: Koçak, Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbo, Musaba, Holse, Ntcham, Kılınç, Mouandilmedji

AEK Atina'nın muhtemel ilk 11'i: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Koita, Gacinovic, Mario, Jovic

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT 1 televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak internet üzerindeden de izleyicilerle buluşan TRT 1 şifresiz izlenme özelliğiyle sayesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

