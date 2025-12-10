Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de 15. hafta maçları, 11 Aralık Perşembe ve 12 Aralık Cuma günü yapılacak. İşte detaylar...