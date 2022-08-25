Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Antwerp'e konuk olacak. 1-1 biten ilk maçın ardından Başakşehir kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Antwerp - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Antwerp ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antwerp - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTWERP - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antwerp - Başakşehir maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Temsilcimiz Başakşehir'de, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyecek. Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens oynamayacak. Cezası biten forvet oyuncusu Vincent Janssen ise karşılaşmada forma giyebilecek.

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