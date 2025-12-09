RAMS Başakşehir, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig 16. haftasında Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, salonda gerçekleştirdiği kuvvet antrenmanıyla başladı. İşte detaylar...
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 09.12.2025 - 13:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 - 14:13
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, salonda yaptığı kuvvet çalışması antrenmanıyla başladı.
Turuncu-lacivertliler, akşam yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.