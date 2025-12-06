Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin golü 64. dakikada Milan Skriniar'ın kafasıyla gelirken, Başakşehir'in golünü 81. dakikada oyuna sonradan giren Bertuğ Yıldırım kaydetti.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, 19. dakikada sakatlık nedeniyle yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

GOL GEÇERLİ SAYILMADI

Fenerbahçe'nin 68. dakikada Youssef En-Nesyri ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini korudu. Galatasaray beraberliğinin ardından Başakşehir ile de berabere kalan Fenerbahçe, ligde üst üste 2 maçtan galibiyet çıkaramamış oldu ve puanını 33'e çıkardı.

Zirve yarışında puan kaybeden sarı-lacivertliler ile Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.